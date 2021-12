I Manetti bros catturano il fascino docile e segreto del mondo di Diabolik

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) Da ragazzo io preferivo Kriminal e forse Satanik a, per un motivo molto semplice. C’erano le donne nude. Il tratto curvilineo e sensuale di Magnus, che, non a caso, sarebbe finito a fare fumetti erotici (anzi: pornografici) era decisamente più attraente per un adolescente che ancora doveva ben capire il nome della cosa chiamata sesso, deldi, una Clerville che somigliava a una cittadina svizzera, nitida e squadrata come il tavolo di un architetto, la quale ospitava una coppia di criminali che vive tra ville, design e yacht da nababbi, assillati unicamente dalle macchinazioni necessarie al concepimento e all’esecuzione di piani criminali vertiginosi e spettacolari e dalla loro ferrea monogamia da coppia piccolo borghese. Ihanno affrontato la trasposizione cinematografica con la stessa ...