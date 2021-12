I luoghi dell’arte contemporanea proiettati in Vietnam

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 dicembre 2021) In occasione della XVII Giornata del Contemporaneo, l’Ambasciata d’Italia indi cui l’Ambasciatore Antonio Alessandro ha attivato una collaborazione con il principale gruppo televisivo pubblicoita VTV per la proiezione della mini-serie “Italia”, dedicata aiin Italia. La serie è prodotta dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano in collaborazione con Sky Arte e con la produzione esecutiva di TIWI. I quattro episodi (“Metropoli”, “Open Air”, “Vecchio e nuovo” e “Off road”), doppiati in linguaita, sono. stati trasmessi sul canale VTV2 nelle giornate di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre alle ore 11:00 (orario del) e saranno ...