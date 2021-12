“I fratelli De Filippo”, il film di Rubini sulla guerra nascosta dei De Filippo con gli odiati Scarpetta (Di martedì 14 dicembre 2021) È uscito a Santa Lucia in 260 sale “I fratelli De Filippo”, il film con la regia di Sergio Rubini che gode dell’egida-ringraziamento dei discendenti della famiglia del grande drammaturgo napoletano Eduardo. Il regista pugliese si fa aiutare nella sceneggiatura da Carla Cavalluzzi e da Angelo Pasquini ed il film, montaggio (Giogiò Franchini), fotografia (Fabio Cianchetti), scenografia (Paola Comencini), musiche (Nicola Piovani) nasce già con ottima fattura. Anche gli attori sono bravissimi Eduardo Scarpetta (Giancarlo Giannini), padre naturale di Eduardo (Mario Autore), Titina (Anna Ferraioli Ravel) e Peppino (Domenico Pinelli). Le prime immagini che ricordano l’adolescenza dei De Filippo richiamano alla mente il recente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) È uscito a Santa Lucia in 260 sale “IDe”, ilcon la regia di Sergioche gode dell’egida-ringraziamento dei discendenti della famiglia del grande drammaturgo napoletano Eduardo. Il regista pugliese si fa aiutare nella sceneggiatura da Carla Cavalluzzi e da Angelo Pasquini ed il, montaggio (Giogiò Franchini), fotografia (Fabio Cianchetti), scenografia (Paola Comencini), musiche (Nicola Piovani) nasce già con ottima fattura. Anche gli attori sono bravissimi Eduardo(Giancarlo Giannini), padre naturale di Eduardo (Mario Autore), Titina (Anna Ferraioli Ravel) e Peppino (Domenico Pinelli). Le prime immagini che ricordano l’adolescenza dei Derichiamano alla mente il recente ...

