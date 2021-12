I bambini accettano la presenza di estranei se è presente l’odore materno (Di martedì 14 dicembre 2021) I risultati di uno studio, effettuato da un team di scienziati del Centro interdisciplinare in Israele, ha evidenziato che i bambini sono più propensi ad accettare la presenza di estranei se accanto a loro è presente l’odore materno. Gli esperimenti condotti hanno visto la partecipazione di mamme volontarie con i loro bambini e la presenza di altre donne sconosciute. , lo studio La nuova ricerca, pubblicata su Science Advances, si proponeva di scoprire se parte della connessione tra le madri e i loro bambini fosse dovuta all’odore materno. Per scoprirlo, i ricercatori hanno arruolato un gruppo di 62 madri e i loro figli con età media 7 mesi e un secondo campione di donne della stessa età delle madri ma ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 14 dicembre 2021) I risultati di uno studio, effettuato da un team di scienziati del Centro interdisciplinare in Israele, ha evidenziato che isono più propensi ad accettare ladise accanto a loro è. Gli esperimenti condotti hanno visto la partecipazione di mamme volontarie con i loroe ladi altre donne sconosciute. , lo studio La nuova ricerca, pubblicata su Science Advances, si proponeva di scoprire se parte della connessione tra le madri e i lorofosse dovuta al. Per scoprirlo, i ricercatori hanno arruolato un gruppo di 62 madri e i loro figli con età media 7 mesi e un secondo campione di donne della stessa età delle madri ma ...

