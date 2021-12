Highlights Olimpia Milano-Panathinaikos 75-54 | Eurolega 2021 2022 basket VIDEO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Idi AX Armani ExchangeOPAP Atene, sfida valevole per la quindicesima giornata didivinta dai padroni di casa per 75-54. Gli uomini di Ettore Messina, dopo una partenza un po’ in sordina, si accendono nella ripresa, trascinati da un fenomenale Rodriguez (9 assist, 6 punti, 2/3 da tre) e un Hall da 19 punti (dieci nei primi cinque minuti nel quarto quarto). L’ottiene così la seconda vittoria consecutiva, proseguendo l’onda positiva dopo aver rimediato quattro sconfitte. In alto le immagini salienti della partita. CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO ...

