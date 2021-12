Highlights e gol Udinese-Crotone 4-0, sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Udinese-Crotone 4-0, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Alla Dacia Arena dominio dei friulani che nel primo tempo segnano tre gol, prima con Pussetto, quindi con De Maio, infine con il rigore di Success. Nella ripresa ancora Pussetto trova la via della rete e così il poker regge fino al termine. Di seguito le immagini salienti della sfida, che usciranno sul sito ufficiale della Lega Serie A alle ore 23. IL CANALE DELLA LEGA SERIE A SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per idi finale di. Alla Dacia Arena dominio dei friulani che nel primo tempo segnano tre gol, prima con Pussetto, quindi con De Maio, infine con il rigore di Success. Nella ripresa ancora Pussetto trova la via della rete e così il poker regge fino al termine. Di seguito le immagini salienti della sfida, che usciranno sul sito ufficiale della Lega Serie A alle ore 23. IL CANALE DELLA LEGA SERIE A SportFace.

Advertising

stefanosconti : Il video con i gol - IvanWien92 : @pisto_gol Grazie. Ma allora è normale che mediaset abbia uno share più basso, quando va in onda Pressing si sono g… - LucaVignoli5 : @Fiorentinanews Se guardasse le partite(o anche solo i dati) noterebbe che la Fiorentina nelle ultime 5 partite(4 v… - De_Sand88 : RT @Lega_B: È di Alessio Zerbin il best goal scelto da voi per la 1??7??ª giornata di #SerieBKT ?? Rivedi tutti i gol sul nostro sito e sul… - Tutto_SerieB : È di Alessio Zerbin il best goal scelto da voi per la 1??7??ª giornata di #SerieBKT ?? Rivedi tutti i gol sul nostr… -