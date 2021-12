Highlights e gol Stoccarda-Bayern Monaco 0-5, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Stoccarda-Bayern Monaco 0-5, match valido per la Bundesliga 2021/2022. Nettissimo successo da parte dei bavaresi, che calano la manita sul campo di una squadra stasera in grandissima difficoltà e incapace di reggere la forza d’urto della capolista, che si esalta quindi in questo turno infrasettimanale. Tre gol per Gnabry, due per Lewandowski, assoluti mattatori. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di0-5, match valido per la. Nettissimo successo da parte dei bavaresi, che calano la manita sul campo di una squadra stasera in grandissima difficoltà e incapace di reggere la forza d’urto della capolista, che si esalta quindi in questo turno infrasettimanale. Tre gol per Gnabry, due per Lewandowski, assoluti mattatori. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

