Highlights e gol Genoa-Salernitana 1-0 | sedicesimi Coppa Italia 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per idi finale di. Al Ferraris una contro l’altra le due squadre più in difficoltà in Serie A, che provano però a rialzare la testa nellanazionale. Chi vince ottiene il pass per gli ottavi dove affronta il Milan. A decidere la partita è un gol di Ekuban nel secondo tempo. Di seguito le immagini salienti della sfida. In alto le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? 3 match senza gol? impossibile?? ???? Lewandowski spezza il 'digiuno' ?? E firma il 3-0 contro lo Stoccarda ? ??? St… - sportli26181512 : Manchester City-Leeds 7-0: video, gol e highlights: La squadra di Guardiola gioca una gran partita e batte il Leeds… - gauchonews : Maradona Cup Barcellona-Boca Juniors, vincono gli Xeneizes e le polemiche. Gol e highlights (Video) #MaradonaCup… - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: ??? | HIGHLIGHTS Rivivi le emozioni dei tre gol della Primavera granata contro la Fiorentina! ?? - sportli26181512 : Stoccarda-Bayern Monaco 0-5: video, gol e highlights: Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 lo Stoccarda nel primo antici… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Nell'anticipo della 17ª giornata di Premier League, il Manchester City supera per 7 - 0 il Leeds. InFoden, Grealish, De Bruyne (doppietta), Mahrez, Stones, Ake. Guarda glidel matchIl video con glie idi Udinese - Crotone 4 - 0 , match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Alla Dacia Arena dominio dei friulani che nel primo tempo segnano tre, prima con ...Genoa e Salernitana si sfidano nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: chi vince sfiderà il Milan agli ottavi di finale.Il video con gli highlights e i gol di Genoa-Salernitana 1-0, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Ferraris una contro l’altra le due squadre più in difficoltà in Seri ...