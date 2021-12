Helmut Marko, super consulente Red Bull: “Mercedes? Indegni perdenti…” (Di martedì 14 dicembre 2021) La diplomazia, molto spesso, difetta ad Helmut Marko che, con grande sincerità, dice sempre ciò che pensa. Il super consigliere della Red Bull ha parlato del finale di stagione in Formula Uno, con il reclamo della Mercedes dopo la vittoria del titolo Mondiale griffata da Max Verstappen. Le parole di Helmut Marko Ecco le parole del super consulente di casa Red Bull riportate da Motorsport: “La decisione di far ripartire all’ultimo giro la gara è stata indegna di un campionato mondiale. Tuttavia, fare tali appelli e proteste, fa parte della mentalità di un perdente indegno. Quello è l’atteggiamento, è il modo in cui è andata tutta la stagione. Non mi importa cosa succederà. Noi siamo i vincitori morali, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) La diplomazia, molto spesso, difetta adche, con grande sincerità, dice sempre ciò che pensa. Ilconsigliere della Redha parlato del finale di stagione in Formula Uno, con il reclamo delladopo la vittoria del titolo Mondiale griffata da Max Verstappen. Le parole diEcco le parole deldi casa Redriportate da Motorsport: “La decisione di far ripartire all’ultimo giro la gara è stata indegna di un campionato mondiale. Tuttavia, fare tali appelli e proteste, fa parte della mentalità di un perdente indegno. Quello è l’atteggiamento, è il modo in cui è andata tutta la stagione. Non mi importa cosa succederà. Noi siamo i vincitori morali, che ...

