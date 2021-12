Harry Potter e la Pietra Filosofale, trucco e capelli: i segreti dei film (Di martedì 14 dicembre 2021) Per realizzare i look capelli e trucco del cast di Harry Potter e la Pietra Filosofale e di ogni altro film della saga. Bastasse un solo secondo, per preparare gli attori prima delle riprese. Invece, anche se attori e comparse non mostravano certo acconciature capelli e make up da red carpet, ci volevano tantissime ore, ogni giorno, per preparare le loro chiome e i loro volti. Sì anche per creare quei riccioli così naturali che mostrava Emma Watson (alias Hermione Granger) a partire da Harry Potter e la Pietra Filosofale. E il suo volto, apparentemente, senza make up. Per questo, per tutto il tempo che acconciatori e truccatori passavano insieme, possiamo affermare nessuno conosce il ... Leggi su amica (Di martedì 14 dicembre 2021) Per realizzare i lookdel cast die lae di ogni altrodella saga. Bastasse un solo secondo, per preparare gli attori prima delle riprese. Invece, anche se attori e comparse non mostravano certo acconciaturee make up da red carpet, ci volevano tantissime ore, ogni giorno, per preparare le loro chiome e i loro volti. Sì anche per creare quei riccioli così naturali che mostrava Emma Watson (alias Hermione Granger) a partire dae la. E il suo volto, apparentemente, senza make up. Per questo, per tutto il tempo che acconciatori e truccatori passavano insieme, possiamo affermare nessuno conosce il ...

Advertising

SkyItalia : Per la prima volta, il leggendario cast torna dove la magia ha avuto inizio. Harry Potter 20th Anniversary:… - _xxspoonsxx_ : Visto che la Mediaset non manda in onda Harry Potter, ho deciso che lo guarderò su Amazon prime - MartiCapellini : RT @iamlucaleoni: “Quelli che ci amano non ci lasciano mai veramente…e puoi sempre trovarli nel tuo cuore” (Harry Potter e il prigioniero d… - PerinVeronica : RT @istwood_klimt: Sono andato al cinema a rivedere Harry Potter e la Pietra Filosofale e TUTTI abbiamo sentito il bisogno irrefrenabile di… - ANGRY4RlES : buongiorno ho sognato che a Rupert faceva tardi alla riunione del cast di harry potter perché doveva dare la pappa… -