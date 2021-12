Hamilton al veleno nell’ultimo giro di Abu Dhabi | lo sfogo intercettato alla radio | «Questa gara è manipolata» – Il video

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nuovi veleni dopo le polemiche legate al Gp di Formula 1 che si è tenuto ad Abu, decisivo per l’assegnazione del titolo mondiale a Max Verstappen. Mancavano solamente quattro curve al traguardo e Lewis, sette volte campione del mondo, aveva capito che non ci sarebbe stata la possibilità di sorpassare il rivale olandese e dare seguito al suo filotto vincente di titoli. Nel momento in cui il pilota aveva realizzato che la possibilità di vincere l’ottavo titolo era ufficialmente sfumata ha comunicato ai box che: «Laè stata». Il retroscena arriva dopo la decisione dei commissari didi non accogliere il doppio ricorso della Mercedes, confermando così l’ordine di arrivo al Gp di Abu. Dopo aver respinto il primo ricorso della scuderia tedesca, ...

