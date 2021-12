GUIDA TV 14 DICEMBRE 2021: UN MARTEDÌ TRA DE FILIPPO, BABBO NATALE, COPPA ITALIA E IL COLLEGIO (Di martedì 14 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:40Sabato, Domenica e Lunedì 1°TvFilm-Tv 21:20Il COLLEGIO FINE Reality 21:20CartaBiancaAttualità 21:30Blood FatherFilm 21:4510 Giorni con BABBO NATALE 1°TvFilm 21:00Genoa-Salernitana (COPPA ITALIA)Calcio 21:15Di MARTEDÌAttualità 21:30Karate Kid: La Leggenda ContinuaFilm 21:30ShooterFilm https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/12/VID-20211214-WA0002.mp4 Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:40Sabato, Domenica e Lunedì 1°TvFilm-Tv 21:20IlFINE Reality 21:20CartaBiancaAttualità 21:30Blood FatherFilm 21:4510 Giorni con1°TvFilm 21:00Genoa-Salernitana ()Calcio 21:15DiAttualità 21:30Karate Kid: La Leggenda ContinuaFilm 21:30ShooterFilm https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//12/VID-1214-WA0002.mp4

