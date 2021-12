Guasto elettrico, da giorni il Campanone non suona più i cento tocchi alle 22 (Di martedì 14 dicembre 2021) Bergamo. Dallo scorso venerdì sera il Campanone di Città alta non suona più i cento rintocchi. Una tradizione tutta bergamasca, quella della Torre Civica di piazza Vecchia che, ogni sera alle 22, batte cento colpi per ricordare quando le quattro porte della città si chiudevano per il coprifuoco notturno. Diversi cittadini se ne sono accorti, soprattutto quelli residenti nel borgo storico. Difficile non farci caso dato che si sentono a diversi chilometri di distanza, anche nei paesi limitrofi a Bergamo quando il vento soffia nella giusta direzione. Si tratterebbe solamente di un problema elettrico che il Comune sta monitorando e che verrà riparato al più presto. In pratica, quando la torre si appresta a suonare i rintocchi serali, salta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Bergamo. Dallo scorso venerdì sera ildi Città alta nonpiù irin. Una tradizione tutta bergamasca, quella della Torre Civica di piazza Vecchia che, ogni sera22, battecolpi per ricordare quando le quattro porte della città si chiudevano per il coprifuoco notturno. Diversi cittadini se ne sono accorti, soprattutto quelli residenti nel borgo storico. Difficile non farci caso dato che si sentono a diversi chilometri di distanza, anche nei paesi limitrofi a Bergamo quando il vento soffia nella giusta direzione. Si tratterebbe solamente di un problemache il Comune sta monitorando e che verrà riparato al più presto. In pratica, quando la torre si appresta are i rinserali, salta ...

