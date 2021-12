Green pass sugli scuolabus, Comuni montani ne chiedono l’esclusione al Governo: “Impossibile distinguere chi fa prima o terza media” (Di martedì 14 dicembre 2021) "I Sindaci, in particolare dei piccoli Comuni, chiedono al Governo e al CTS di correggere nelle FAQ la necessità di Green pass per l'accesso degli studenti con più di 12 anni agli scuolabus. Il controllo nei piccoli centri, nei Comuni montani, sarebbe Impossibile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) "I Sindaci, in particolare dei piccoliale al CTS di correggere nelle FAQ la necessità diper l'accesso degli studenti con più di 12 anni agli. Il controllo nei piccoli centri, nei, sarebbe. L'articolo .

