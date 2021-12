Green pass, arriva l’ok del Garante della Privacy alle nuove disposizioni del governo: “Conformi al principio di liceità” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come, allo stato attuale della situazione epidemiologica, il complesso delle misure, adottate anche a seguito delle interlocuzioni con il ministero della Salute, “siano Conformi al principio di liceità e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali”. “In particolare – sottolinea il Garante – lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilper la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna lerelativecertificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come, allo stato attualesituazione epidemiologica, il complesso delle misure, adottate anche a seguito delle interlocuzioni con il ministeroSalute, “sianoaldie, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali”. “In particolare – sottolinea il– lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena ...

