Grave incidente in galleria, coinvolti più mezzi: morta una donna, diversi feriti (Di martedì 14 dicembre 2021) Terribile incidente stradale poco dopo le 15 a Castellammare-Vico Equense. Una donna è morta e ci sarebbero anche alcuni feriti. Sul posto quattro ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia che sta cercando di fare piena luce sulla vicenda. Lo schianto si è verificato all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano-Seiano. A rimanere coinvolte tre auto e un autobus. Ancora frammentarie le notizie che arrivano come da chiarire la dinamica del gravissimo incidente stradale. incidente che ha mandato in tilt il traffico lungo la statale sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. A quanto si apprende la vittima sarebbe una donna 41enne di Cava de’ Tirreni. Per lei, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Terribilestradale poco dopo le 15 a Castellammare-Vico Equense. Unae ci sarebbero anche alcuni. Sul posto quattro ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia che sta cercando di fare piena luce sulla vicenda. Lo schianto si è verificato all’interno dellaSanta Maria di Pozzano-Seiano. A rimanere coinvolte tre auto e un autobus. Ancora frammentarie le notizie che arrivano come da chiarire la dinamica del gravissimostradale.che ha mandato in tilt il traffico lungo la statale sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. A quanto si apprende la vittima sarebbe una41enne di Cava de’ Tirreni. Per lei, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Anche ...

