Grande fratello Vip, Soleil si dispera e Katia Ricciarelli … (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 ed è stata piuttosto intensa, ricca di emozioni ma soprattutto di colpi di scena. Abbiamo assistito all’ingresso in casa di Delia Duran, ovvero la moglie di Alex Belli il quale tra l’altro ha infranto le norme anti-Covid correndo in contro alla moglie e per questo è stato eliminato dal gioco. Alex è stato così squalificato e poi è andato in studio dove ha confermato ancora una volta di amare Soleil. Grande fratello VIp 6, Alex Belli infrange le regole anti-Covid e viene espulso L’attore aveva comunque intenzione di uscire dal programma e questa volontà pare l’avesse manifestata diversi giorni fa. Poi, così come ha confermato Signorini, sembrerebbe che dopo aver parlato a lungo con gli autori, Alex fosse d’accordo ... Leggi su baritalianews (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata delvip 6 ed è stata piuttosto intensa, ricca di emozioni ma soprattutto di colpi di scena. Abbiamo assistito all’ingresso in casa di Delia Duran, ovvero la moglie di Alex Belli il quale tra l’altro ha infranto le norme anti-Covid correndo in contro alla moglie e per questo è stato eliminato dal gioco. Alex è stato così squalificato e poi è andato in studio dove ha confermato ancora una volta di amareVIp 6, Alex Belli infrange le regole anti-Covid e viene espulso L’attore aveva comunque intenzione di uscire dal programma e questa volontà pare l’avesse manifestata diversi giorni fa. Poi, così come ha confermato Signorini, sembrerebbe che dopo aver parlato a lungo con gli autori, Alex fosse d’accordo ...

Advertising

UNFUCKVIT4BLE : mio fratello grande è davvero speciale, l'unico in questa famiglia con cui sono libera di parlare senza problemi - koe0712 : RT @Azzurra______: @GrandeFratello Letteralmente una giornata complessa. Sicuri? Dopo tre mesi, finalmente il Grande Fratello. La casa sple… - SoyMareluna : RT @Azzurra______: Aldo, Davide e Biagio in piscina si scatenano intonando i successi degli 883 Basta poco per fare festa. Grazie ragazzi… - Ginni2018 : RT @Azzurra______: @GrandeFratello Letteralmente una giornata complessa. Sicuri? Dopo tre mesi, finalmente il Grande Fratello. La casa sple… - Luciano07170402 : Sono innamorato di Soleil..del grande fratello ? -