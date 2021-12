Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora | cos’è successo e video

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 dicembre 2021) Le ultimedalla Casa delVip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 13 dicembre. Di seguito le ultime notizie sulla ventisettesima diretta in onda in prima serata su Canale 5. Chi è stato il concorrente eliminato al televoto? Ecco ie il riassunto della puntata di ieri sera. LedelVip La ventisettesima puntata delVip 6 inizia con un annuncio a sorpresa: Delia Duran entrerà nella Casa per un confronto finale con Alex Belli. Dalle parole pronunciate dalla modella e attrice venezuelana sembra si tratti realmente del capitolo conclusivo della sua storia d’amore con Alex, dopo il bacio appassionato che il marito ha dato a Soleil in ...