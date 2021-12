Grande Fratello Vip, Delia ad Alex Belli: «Quello che hai fatto sotto le coperte l’hanno visto tutti» (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Alex Belli ieri sera è stato squalificato dal GF Vip 6 per aver abbracciato e baciato Delia Duran, la quale era entrata nella casa del reality per lasciare il marito in diretta dopo aver visto l’ennesima mancanza di rispetto da parte sua. Questa volta la moglie dell’attore sembra determinata a non lasciar correre. Leggi anche: ... Leggi su donnapop (Di martedì 14 dicembre 2021)ieri sera è stato squalificato dal GF Vip 6 per aver abbracciato e baciatoDuran, la quale era entrata nella casa del reality per lasciare il marito in diretta dopo averl’ennesima mancanza di rispetto da parte sua. Questa volta la moglie dell’attore sembra determinata a non lasciar correre. Leggi anche: ...

_thegod_father : @jumptarvo gli ultimi tweet sono sul grande fratello, quindi penso che fai riferimento al fatto del covid(?) - supersoni12 : Adesso che è uscito Alex sono contenta per Soleil. Deve far vedere per quella che è e si deve godere questo Grande Fratello. #soleil #gfvip6 - andreazenatti93 : Alex eliminato dalla casa del Grande Fratello assieme ad Delia e Soleil è molto delusa e ferita ???? #gfvip - sonovanitosa : alex belli ha vinto il grande fratello - peppe844 : RT @Faby02143334: Alex: i panni sporchi si lavano in famiglia Alfonso: sono tre mesi che li lavate al Grande Fratello IL PELATO SORPRENDE… -