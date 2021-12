Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco il nome dell’eliminato (Di martedì 14 dicembre 2021) Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Maria Monsé. A seguire il nome del concorrente eliminato. Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip? L’undicesimo concorrente eliminato della puntata del 13 dicembre del Grande Fratello Vip 6 è Maria Monsè. L’ex di Non è la Rai è stata la meno votata del pubblico con il 13%, un punto percentuale in meno rispetto a Francesca Cipriani, che ha poi scelto di lasciare ugualmente la Casa per problemi di salute, non accettando dunque il prolungamento di 3 mesi imposto dal ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 dicembre 2021) Chi ènella puntata didelVip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Maria Monsé. A seguire ildel concorrente eliminato. Chi èdalVip? L’undicesimo concorrente eliminato della puntata del 13 dicembre delVip 6 è Maria Monsè. L’ex di Non è la Rai è stata la meno votata del pubblico con il 13%, un punto percentuale in meno rispetto a Francesca Cipriani, che ha poi scelto di lasciare ugualmente la Casa per problemi di salute, non accettando dunque il prolungamento di 3 mesi imposto dal ...

