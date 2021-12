Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Isa sulla ventisettesima puntata (Di martedì 14 dicembre 2021) Vi giuro, faccio fatica oggi a scrivere l’opinione perché per la prima volta, dopo diverse puntate di fuffa, nella serata di ieri del Grande Fratello Vip 6 è successo DI TUTTO e per la prima volta, lo ammetto, il tempo mi è volato e sono arrivata all’una di notte senza maledire Alfonso Signorini, Piersilvio, gli autori e l’ideatore del format. Raga, dobbiamo dircelo chiaramente (cit), questo Grande Fratello Vip, che è obiettivamente un successo di ascolti, un successo pure maggiore rispetto allo scorso anno, fino ad ora si è retto sulle spalle di Alessandro Gabelli, in arte (LOL) Alex Belli. Possiamo dire quello che vogliamo, possiamo dire che è tutto finto, falso, schifoso, orrido, oddio vade retro, ma intanto, almeno parlo per me, ma a quanto pare anche per oltre tre milioni e seicento mila ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021) Vi giuro, faccio fatica oggi a scrivereperché per la prima volta, dopo diverse puntate di fuffa, nella serata di ieri delVip 6 è successo DI TUTTO e per la prima volta, lo ammetto, il tempo mi è volato e sono arrivata all’una di notte senza maledire Alfonso Signorini, Piersilvio, gli autori e l’ideatore del format. Raga, dobbiamo dircelo chiaramente (cit), questoVip, che è obiettivamente un successo di ascolti, un successo pure maggiore rispetto allo scorso anno, fino ad ora si è retto sulle spalle di Alessandro Gabelli, in arte (LOL) Alex Belli. Possiamo dire quello che vogliamo, possiamo dire che è tutto finto, falso, schifoso, orrido, oddio vade retro, ma intanto, almeno parlo per me, ma a quanto pare anche per oltre tre milioni e seicento mila ...

AliceVeneziano : RT @calabrisellabel: Comunque ieri sera è stata degna puntata del grande fratello, non si vedeva da anni una puntata così. #gfvip - Greta251003 : Fabrizio Corona e il Grande Fratello saranno incazzati neri con Alex #gfvip - calabrisellabel : Comunque ieri sera è stata degna puntata del grande fratello, non si vedeva da anni una puntata così. #gfvip - VicolodelleNews : #GfVip, #StefaniaOrlando si scaglia contro #SoleilSorgè: “Assumiti le tue responsabilità” Per leggere qui ---->… - chiara_furfaro : RT @Federicaaa11: Nella vita meglio essere “comodini” come Aldo Montano che pagliacci come Alex Belli, che per essere protagonista del Gran… -