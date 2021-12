Grande Fratello Vip 6, cambiamenti in vista del Natale: ecco i dettagli (Di martedì 14 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, l’amato reality show di Canale 5 subirà variazioni in questo periodo natalizio. ecco tutti i dettagli Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 dal prossimo 20 dicembre subirà delle variazioni in vista delle festività natalizie. Il conduttore Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, informando tutti gli appassionati del reality cosa accadrà nella Casa nei prossimi giorni. Per questo dicembre andranno in onda solo gli ultimi due appuntamenti: venerdì 17 e lunedì 20 dicembre. A partire dalla prossima settimana, il doppio appuntamento del lunedì e venerdì non ci sarà più. Fino al 20 gennaio il GFVip sarà trasmesso solo il lunedì. Il conduttore afferma: “Dal 20 dicembre abbiamo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 dicembre 2021)Vip 6, l’amato reality show di Canale 5 subirà variazioni in questo periodo natalizio.tutti iVip 6, il reality show di Canale 5 dal prossimo 20 dicembre subirà delle variazioni indelle festività natalizie. Il conduttore Alfonso Signorini ha rilasciato un’interal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, informando tutti gli appassionati del reality cosa accadrà nella Casa nei prossimi giorni. Per questo dicembre andranno in onda solo gli ultimi due appuntamenti: venerdì 17 e lunedì 20 dicembre. A partire dalla prossima settimana, il doppio appuntamento del lunedì e venerdì non ci sarà più. Fino al 20 gennaio il GFVip sarà trasmesso solo il lunedì. Il conduttore afferma: “Dal 20 dicembre abbiamo ...

