Governo verso la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo (Di martedì 14 dicembre 2021) previsto per oggi il consiglio dei ministri con la proroga per altri 3 mesi fino al 31 marzo per far fronte alla pandemia. Boom di prenotazione per i vaccini dei bambini tra i 5 e gli 11 anni al via ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 dicembre 2021) previsto per oggi il consiglio dei ministri con laper altri 3 mesial 31per far fronte alla pandemia. Boom di prenotazione per i vaccini dei bambini tra i 5 e gli 11 anni al via ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - tvbusiness24 : #Covid, verso l’ok del #Governo alla #proroga dello stato d’emergenza. Oggi il #Cdm - Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: Ok del governo alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, ma il Parlamento DEVE AVALLARE. E QUI SI CONTERANNO I… - Manuel31816032 : @AndreaVenanzoni Ancora con questa narrazione del CTS che decide al posto del governo? La proroga è voluta da Dragh… - DiPint3 : Come può un uomo 'autorevole' come l'attuale presidente del consiglio, continuare a tenere nel governo, personaggi… -