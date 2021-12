Governo, Tajani: "Senza Draghi non si può andare avanti, voto inevitabile" (Di martedì 14 dicembre 2021) 'Nessuno può tenere in piedi una maggioranza così eterogenea se non Draghi . Senza di lui non si può andare avanti con questo Governo'. Non usa mezzi termini Antonio Tajani in merito alla prospettiva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) 'Nessuno può tenere in piedi una maggioranza così eterogenea se nondi lui non si puòcon questo'. Non usa mezzi termini Antonioin merito alla prospettiva ...

Advertising

Antonio_Tajani : #JimmyLai e altri due attivisti democratici sono stati condannati ad #HongKong per assembramento illegale. Le pene… - Antonio_Tajani : Sempre più gente vede Silvio @berlusconi come personalità legata all’interesse nazionale, non più solo come politic… - LavoroLazio_com : Tajani (FI): 'Bene apertura del governo su rinvio cartelle da inizio g... - Gae_Tanoo : @ArmoniosiAccent @Nicolet84520681 Secondo me al colle ci va Berlusconi e al governo, Renzi, Salvini e Tajani, fanno… - apiedi_nudi : @Antonio_Tajani Buongiorno Dott. Tajani, sarei davvero felice se ricambiasse il follow al mio profilo . La stimo ,… -