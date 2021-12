"Gomorra" e plagio, Saviano ko in tribunale: "Somma da rideterminare". Soldi, grossissimi guai per il copione (Di martedì 14 dicembre 2021) Quando si dice vedere la pagliuzza dell'ideologia in un occhio e non accorgersi della travona del plagio nell'altro. C'è qualcosa di spiazzante nello zelo con cui Roberto Saviano -giusto per attizzare gratuitamente un po' di livore verso Giorgia Meloni- insiste nel ritenere il personaggio di Atreju «meticcio e di sinistra» mentre dimentica bellamente di commentare la nuova tombale sentenza della Cassazione che lo definisce scopiazzatore di articoli altrui e che gli intima di pagare in modo congruo i colleghi plagiati. La notizia è che la Suprema Corte ha infatti annullato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, nel 2016, aveva ridotto il risarcimento dovuto da Saviano e dal suo editore Mondadori alla Libra Editrice, che edita i quotidiani Cronache di Napoli e Cronache di Caserta. Il risarcimento era per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Quando si dice vedere la pagliuzza dell'ideologia in un occhio e non accorgersi della travona delnell'altro. C'è qualcosa di spiazzante nello zelo con cui Roberto-giusto per attizzare gratuitamente un po' di livore verso Giorgia Meloni- insiste nel ritenere il personaggio di Atreju «meticcio e di sinistra» mentre dimentica bellamente di commentare la nuova tombale sentenza della Cassazione che lo definisce scopiazzatore di articoli altrui e che gli intima di pagare in modo congruo i colleghi plagiati. La notizia è che la Suprema Corte ha infatti annullato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, nel 2016, aveva ridotto il risarcimento dovuto dae dal suo editore Mondadori alla Libra Editrice, che edita i quotidiani Cronache di Napoli e Cronache di Caserta. Il risarcimento era per il ...

robertosaviano : La vicenda giudiziaria che mi vede “colpevole di plagio” ai “danni” di due quotidiani (giudicati dal Gip di Roma) c… - UBrignone : RT @Libero_official: La #Cassazione annulla la sentenza che riduceva a 6mila euro il risarcimento per le pagine copiate da #RobertoSaviano… - FrancoFrrfrn : 'Ogni tanto un po' di giustizia' - AntonioFlorio3 : Saviano condannato a risarcire gli autori delle frasi copiate in Gomorra! #plagio #gomorralaserie #figuremerd - gigidimeodirect : RT @Libero_official: La #Cassazione annulla la sentenza che riduceva a 6mila euro il risarcimento per le pagine copiate da #RobertoSaviano… -