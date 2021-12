Goggia: «La Brignone? Caso pompato per una sua uscita infelice. Dispiace per tanto astio in passato» (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport intervista Sofia Goggia che non fa proclami per la Coppa del mondo di sci. Dice c he ci penserà a marzo. Intanto lavora, si allena, gareggia, prepara gli esami universitari alla Luiss. A proposito della rivalità con Federica Brignone dice: «Non ho mai avuto problemi con lei. È stato un Caso pompato dopo la sua uscita infelice a margine della combinata dei Mondiali di Sankt Moritz 2017. Io voglio andare forte per me stessa, poi se vanno forte le altre, tanto meglio». Dunque, che rapporto c’è tra voi? «Siamo compagne di squadre e basta. Mi Dispiace che ci sia stato tanto astio negli anni. A volte i rapporti umani si inaspriscono, ma se si ha l’intelligenza di andare oltre, è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport intervista Sofiache non fa proclami per la Coppa del mondo di sci. Dice c he ci penserà a marzo. Inlavora, si allena, gareggia, prepara gli esami universitari alla Luiss. A proposito della rivalità con Federicadice: «Non ho mai avuto problemi con lei. È stato undopo la suaa margine della combinata dei Mondiali di Sankt Moritz 2017. Io voglio andare forte per me stessa, poi se vanno forte le altre,meglio». Dunque, che rapporto c’è tra voi? «Siamo compagne di squadre e basta. Miche ci sia statonegli anni. A volte i rapporti umani si inaspriscono, ma se si ha l’intelligenza di andare oltre, è ...

