Gli Eurofighter volano verso il Kuwait anche grazie all’Aeronautica

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Ottima operazione per l’Italia, è la dimostrazione del successo dei prodotti dell’industria nazionale all’estero e rappresenta un importante passo per il consolidamento della posizione dell’industria italiana nel mondo”. Ha commentato così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, la consegna di oggi aldei primi dueTyphoon, parte di un ordine totale per 28 velivoli, dal valore di circa otto miliardi di euro firmato nel 2016. “La Difesa – ha continuato Guerini – è di stimolo per lo sviluppo di prodotti innovativi e sempre più tecnologicamente avanzati”. La consegna di questi primi due aeroplani avviene in un anno particolarmente significativo per entrambi i Paesi, che vede il 2021 segnare il 60esimo anniversario delle relazioni italo-iane. L’IMPEGNO DI LEONARDO A giocare un ruolo fondamentale nell’intero ...