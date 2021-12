Giugliano sotto assedio dei ladri d’auto: ennesimo furto al centro (Di martedì 14 dicembre 2021) Escalation di furti d’auto a Giugliano. Questa notte i ladri hanno rubato una macchina in via Palumbo. Episodio analogo qualche giorno fa a via Frezza. Precisamente lo scorso 4 dicembre. I ladri hanno scassinato il cancello d’ingresso ed hanno rubato 3 automobili nei pressi di un’abitazione privata in via Frezza. Giugliano sotto assedio dei ladri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Escalation di furti. Questa notte ihanno rubato una macchina in via Palumbo. Episodio analogo qualche giorno fa a via Frezza. Precisamente lo scorso 4 dicembre. Ihanno scassinato il cancello d’ingresso ed hanno rubato 3 automobili nei pressi di un’abitazione privata in via Frezza.deiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cercasicasait : Box Posto Auto in Vendita a Giugliano in Campania (NA) via Aniello Palumbo 550€ | 140mq | CC136980540: Fai click so… -