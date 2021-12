Giovannini: 'Speriamo raggiungere accordo per elettrificazione autobus' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ''Il tema della mobilità nelle città nel Tpl e trasporto merci sono temi complessi che richiedono decisioni. Nel Pnrr abbiamo indicato dove vogliamo essere fa cinque anni. La cura del ferro e il Tpl deve essere potenziato con mezzi più ecologici. Un investimenti senza precedenti, ma tutto questo non basta e ci saranno anche i fondi nazionali. Dopodomani Speriamo di raggiungere l'accordo in conferenza unificata sugli investimenti più importanti di 2 miliardi per l'elettrificazione degli autobus''. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione del convegno di Asstra, 'Next Generation Mobility'. ''Le aziende del Tpl devono essere in grado di fare questo salto tecnologico -continua - e probabilmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ''Il tema della mobilità nelle città nel Tpl e trasporto merci sono temi complessi che richiedono decisioni. Nel Pnrr abbiamo indicato dove vogliamo essere fa cinque anni. La cura del ferro e il Tpl deve essere potenziato con mezzi più ecologici. Un investimenti senza precedenti, ma tutto questo non basta e ci saranno anche i fondi nazionali. Dopodomanidil'in conferenza unificata sugli investimenti più importanti di 2 miliardi per l'degli''. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, in occasione del convegno di Asstra, 'Next Generation Mobility'. ''Le aziende del Tpl devono essere in grado di fare questo salto tecnologico -continua - e probabilmente ...

PNRR: PER L'ABRUZZO PRONTI 446,7 MILIONI DI EURO. GIOVANNINI, 'REGIONE STRATEGICA, 'TEMPI CERTI' "Per l'Abruzzo, al momento - ha dunque spiegato Giovannini - , con le risorse già definite in ... Ricordo che con l'intesa che noi speriamo di raggiungere la prossima settimana in conferenza unificata ...

