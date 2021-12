Giovannini: ‘Speriamo raggiungere accordo per elettrificazione autobus’ (Di martedì 14 dicembre 2021) ”Il tema della mobilità nelle città nel Tpl e trasporto merci sono temi complessi che richiedono decisioni. Nel Pnrr abbiamo indicato dove vogliamo essere fa cinque anni. La cura del ferro e il Tpl deve essere potenziato con mezzi più ecologici. Un investimenti senza precedenti, ma tutto questo non basta e ci saranno anche i fondi nazionali. Dopodomani speriamo di raggiungere l’accordo in conferenza unificata sugli investimenti più importanti di 2 miliardi per l’elettrificazione degli autobus”. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione del convegno di Asstra, ‘Next Generation Mobility’. ”Le aziende del Tpl devono essere in grado di fare questo salto tecnologico -continua – e probabilmente è necessaria una aggregazione o una cooperazione più forte. E’ ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) ”Il tema della mobilità nelle città nel Tpl e trasporto merci sono temi complessi che richiedono decisioni. Nel Pnrr abbiamo indicato dove vogliamo essere fa cinque anni. La cura del ferro e il Tpl deve essere potenziato con mezzi più ecologici. Un investimenti senza precedenti, ma tutto questo non basta e ci saranno anche i fondi nazionali. Dopodomani speriamo dil’in conferenza unificata sugli investimenti più importanti di 2 miliardi per l’degli autobus”. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, in occasione del convegno di Asstra, ‘Next Generation Mobility’. ”Le aziende del Tpl devono essere in grado di fare questo salto tecnologico -continua – e probabilmente è necessaria una aggregazione o una cooperazione più forte. E’ ...

