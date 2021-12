Giovanna Cantarero uccisa a 27 anni: il presunto assassino trovato senza vita, l’ipotesi dopo la scoperta (Di martedì 14 dicembre 2021) Svolta nelle ricerche del presunto assassino di Giovanna Cantarero, uccisa a 27 anni a Misterbianco (Catania) pochi giorni fa. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la caccia all’uomo per individuare il nascondiglio del killer della giovane, madre di una bimba di 4 anni, si sarebbe risolta con il ritrovamento del cadavere dell’indagato. Giovanna Cantarero uccisa a 27 anni: il presunto assassino trovato senza vita, ipotesi suicidio L’uomo, Sebastiano Spampinato, sospettato di essere l’autore dell’omicidio della 27enne Giovanna “Jenny” Cantarero sarebbe stato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Svolta nelle ricerche deldia 27a Misterbianco (Catania) pochi giorni fa. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la caccia all’uomo per individuare il nascondiglio del killer della giovane, madre di una bimba di 4, si sarebbe risolta con il ritrovamento del cadavere dell’indagato.a 27: il, ipotesi suicidio L’uomo, Sebastiano Spampinato, sospettato di essere l’autore dell’omicidio della 27enne“Jenny”sarebbe stato ...

