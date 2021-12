GIORNATA SENZA SQUILLI PER I GIOVANI RAMARRI | GRAN VITTORIA DELL’U17 FEMMINILE (Di martedì 14 dicembre 2021) PRIMAVERA: Como-Pordenone rinviata UNDER 19 FEMMINILE: Vittorio Veneto-Pordenone rinviata UNDER 17: Atalanta-Pordenone 3-1 (autogol) UNDER 17 FEMMINILE: Tavagnacco-Pordenone 0-3 (Guizzo, Volpatti, Brigiotti) UNDER 16: Udinese-Pordenone 1-0 UNDER 15: riposo UNDER 14: Venezia-Pordenone 4-3 (Rossitto, Savorgnani, Maman) I tabellini: UNDER 17: Atalanta-Pordenone 3-1 GOL: 6’ pt Buyla (aut.), 26’ Fiogbe; 11’ st Vavassori, 42’ Fiogbe.ATALANTA: Illipronti, Buyla (Coati), Tavanti (Comi), Ramaj, Palestra, Mendicino (Noventa), Fiogbe (Gaffuri), Ghezzi, Jonsson (Orlando), Vavassori (Manzoni), Ferraroli (Ragnoli). All. Fioretto. PORDENONE: Salviato, Berton, Fagherazzi (Corazza), Biscontin C. (Biscontin A.), Canaku (Pizzato), Gallo, Martini (Colautti), Netto (Vaccher), Tamiozzo, Secli (Comuzzo), Okoro. All. Motta.ARBITRO: Rodigari di Bergamo.NOTE: ammonito ... Leggi su udine20 (Di martedì 14 dicembre 2021) PRIMAVERA: Como-Pordenone rinviata UNDER 19: Vittorio Veneto-Pordenone rinviata UNDER 17: Atalanta-Pordenone 3-1 (autogol) UNDER 17: Tavagnacco-Pordenone 0-3 (Guizzo, Volpatti, Brigiotti) UNDER 16: Udinese-Pordenone 1-0 UNDER 15: riposo UNDER 14: Venezia-Pordenone 4-3 (Rossitto, Savorgnani, Maman) I tabellini: UNDER 17: Atalanta-Pordenone 3-1 GOL: 6’ pt Buyla (aut.), 26’ Fiogbe; 11’ st Vavassori, 42’ Fiogbe.ATALANTA: Illipronti, Buyla (Coati), Tavanti (Comi), Ramaj, Palestra, Mendicino (Noventa), Fiogbe (Gaffuri), Ghezzi, Jonsson (Orlando), Vavassori (Manzoni), Ferraroli (Ragnoli). All. Fioretto. PORDENONE: Salviato, Berton, Fagherazzi (Corazza), Biscontin C. (Biscontin A.), Canaku (Pizzato), Gallo, Martini (Colautti), Netto (Vaccher), Tamiozzo, Secli (Comuzzo), Okoro. All. Motta.ARBITRO: Rodigari di Bergamo.NOTE: ammonito ...

