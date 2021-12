Giochi Olimpici di Parigi 2024 | le novità per la cerimonia inaugurale

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il comitato organizzatore ha anticipato alcuni dettagli Dopo l’Olimpiade nipponica, per ili Cerchitornano in Europa con. Nelle ultime ore gli organizzatori hanno così svelato alcuni dettagli sulla. Ladi apertura deidia dispetto della consuetudine si svolgerà al di fuori dello stadio. Gli atleti sfileranno, il 26 luglio, sulle rive della Senna, tra i ponti d’Austerlitz e d’Iena. A disposizione dei qualificati aicirca 160 imbarcazioni che dovranno trasportare i 10.500 atleti e i membri della delegazione. Sarà la prima edizione deiche non partirà da uno stadio. La ...

Dopo l'Olimpiade nipponica, per il 2024 i Cerchi Olimpici tornano in Europa con Parigi 2024. Nelle ultime ore gli organizzatori hanno ...