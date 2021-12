Gianluca Vacchi, il segreto tenuto nascosto: “Sono stati 18 anni dolorosi” (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ conosciuto per essere uno dei personaggi più ricchi e seguiti degli ultimi anni, ma Gianluca Vacchi ha tenuto nascosto un dolore durato ben 18 anni. Ebbene sì perché, dietro alla vita spensierata fatta di balletti e tanto sfarzo, c’era l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione nel processo Parmatour, uno dei filoni del crac Parmalat, del 2003. La notizia dell’assoluzione gli è arrivata in queste ore e l’imprenditore è ritornato a respirare. Gianluca Vacchi: un incubo lungo 18 anni I fatti risalgono al 2001 e 2002, quando Gianluca Vacchi aveva ceduto la sua Last Minute Tour alla Hit di Calisto Tanzi per 29 milioni euro. Quella cifra fu definita “esorbitante” secondo la Procura di Parma, la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ conosciuto per essere uno dei personaggi più ricchi e seguiti degli ultimi, mahaun dolore durato ben 18. Ebbene sì perché, dietro alla vita spensierata fatta di balletti e tanto sfarzo, c’era l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione nel processo Parmatour, uno dei filoni del crac Parmalat, del 2003. La notizia dell’assoluzione gli è arrivata in queste ore e l’imprenditore è ritornato a respirare.: un incubo lungo 18I fatti risalgono al 2001 e 2002, quandoaveva ceduto la sua Last Minute Tour alla Hit di Calisto Tanzi per 29 milioni euro. Quella cifra fu definita “esorbitante” secondo la Procura di Parma, la ...

