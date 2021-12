GFVip, fuorionda di Delia e Alex: “cosa hai fatto sotto le coperte “. L’accusa pesante (Di martedì 14 dicembre 2021) Ormai è ufficiale: Alex Belli ha abbandonato il Gf Vip, o meglio è stato squalificato per via del regolamento imposto in tempo di Covid e quarantena, per non aver mantenuto le distanze e aver abbracciato sua moglie Delia, apparsa nella casa per l’ennesimo chiarimento. LEGGI ANCHE: — GFVip, la reazione di Tommaso Zorzi alle immagini mandate in onda https://twitter.com/Miraccomando /status/1470639151091490816Alex ha fatto la sua scelta, senza voltarsi indietro. Ha deciso di uscire dal reality abbracciato a Delia, che in prima battuta sembrava intenzionata a lasciare il suo compagno, a causa degli atteggiamenti tenuti in casa con Soleil Sorge. Alex ha sempre negato alcuni aspetti, parlando della famosa “chimica artistica” e di un rapporto sì d’amore ma che non ... Leggi su funweek (Di martedì 14 dicembre 2021) Ormai è ufficiale:Belli ha abbandonato il Gf Vip, o meglio è stato squalificato per via del regolamento imposto in tempo di Covid e quarantena, per non aver mantenuto le distanze e aver abbracciato sua moglie, apparsa nella casa per l’ennesimo chiarimento. LEGGI ANCHE: —, la reazione di Tommaso Zorzi alle immagini mandate in onda https://twitter.com/Miraccomando /status/1470639151091490816hala sua scelta, senza voltarsi indietro. Ha deciso di uscire dal reality abbracciato a, che in prima battuta sembrava intenzionata a lasciare il suo compagno, a causa degli atteggiamenti tenuti in casa con Soleil Sorge.ha sempre negato alcuni aspetti, parlando della famosa “chimica artistica” e di un rapporto sì d’amore ma che non ...

