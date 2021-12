GFVIP: BELLI SQUALIFICATO, CIPRIANI LASCIA, VENERDÌ ENTRANO TRE NUOVI CONCORRENTI (Di martedì 14 dicembre 2021) Puntata del GFVIP ricca di colpi di scena. Alex BELLI e Francesca CIPRIANI sono i due CONCORRENTI che hanno abbandonato la casa del Grande Fratello Vip al giro di boa che porterà gli altri inquilini fino al 14 marzo 2022. Alfonso Signorini, via Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che VENERDÌ sarà l’ultimo raddoppio settimanale del 2021, poi la puntata doppia tornerà il 20 gennaio e si trasferirà al giovedì sera (al VENERDÌ le fiction, ndr). Alex BELLI SQUALIFICATO perché non ha rispettato il freeze con Delia, arrivata nella casa per un chiarimento sul triangolo d’amore con Soleil. In studio viene accolto da un “processo”. Maria Monsé eliminata al televoto. Francesca CIPRIANI ha deciso di LASCIAre per dei controlli ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 dicembre 2021) Puntata delricca di colpi di scena. Alexe Francescasono i dueche hanno abbandonato la casa del Grande Fratello Vip al giro di boa che porterà gli altri inquilini fino al 14 marzo 2022. Alfonso Signorini, via Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato chesarà l’ultimo raddoppio settimanale del 2021, poi la puntata doppia tornerà il 20 gennaio e si trasferirà al giovedì sera (alle fiction, ndr). Alexperché non ha rispettato il freeze con Delia, arrivata nella casa per un chiarimento sul triangolo d’amore con Soleil. In studio viene accolto da un “processo”. Maria Monsé eliminata al televoto. Francescaha deciso dire per dei controlli ...

