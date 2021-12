GF Vip | Lulù scioccata nella Love boat | Manuel cerca di tranquillizzarla Cosa è successo

Leggi su funweek

(Di martedì 14 dicembre 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di mandare, dove hanno passato la notte tra uno shock di lei e le proteste dei fan. Masarà mai? LEGGI ANCHE: — GF Vip,: le proteste dei fan sui social.notte Alfonso Signorini ha mandatoSelassié eBortuzzo, dove hanno passato la notte successiva all’ultima puntata. Qualperò non è andata come previsto. Photo Credits: per ...