Gf Vip | Katia Ricciarelli Si Sposa!

(Di martedì 14 dicembre 2021) Colpo di scena al Grande Fratello Vip.ha annunciato di volersi sposare subito dopo la fine del reality. Proprio così, la cantante lirica si è resa conto che la persona che la aspetta fuori dalla Casa, è quella giusta per lei. Mistero sull’identità del fortunato, almeno per il momento. Ecco tutti i dettagli!spiazza tutti e annuncia le nozzeha spiazzato tutti, annunciando di volersi sposare dopo la fine del Gf Vip. Tutto è venuto fuori nell’ultima diretta del reality, dove Signorini ha mostrato alcuni confessionali della cantante e di Carmen Russo. Proprio a Carmen,aveva confidato nei giorni scorsi, di essere innamorata di un uomo la cui identità è ancora sconosciuta. La moglie di Enzo Paolo Turchi, è ...

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello6 E poi ancora, tra quelli che hanno scelto di restare nella casa del GFvi è ancheRicciarelli, la quale trascorrerà il periodo ...Poi è il momento della verità con alcunichiamati a rivelare il proprio destino nella casa. Se Manuel,e Lulù restano in gioco, sorprende la decisione di Francesca Cipriani che decide di ...Katia Ricciarelli sarà comunque fuori prima di Natale , data per la quale avrebbe altri impegni pronti. Katia Ricciarelli uscirà dal Grande Fratello Vip entro dicembre Katia Ricciarelli non passerà le ...“Era diventata una presenza negativa, un’influenza che non mi piaceva”. Katia, dialogando con Aldo in giardino, sostiene che Alex stava diventando un elemento che non portava più né gioia né positivit ...