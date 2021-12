Gf Vip | entra Eva Grimaldi e avverte la moglie Imma Battaglia | ' Sono più gelosa della Cipriani'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Evaentrerà nella casa del Grande Fratello Vip . A dare l'annuncio è stato Alfonso Signorini che, , ha fatto il nome dell'attrice tra i vipponi che venerdì entreranno a far parte del reality. ...

La coppia, legata dal 2010, ma convolata a nozze solo il 19 maggio 2019, è molto unita e non teme, almeno per il momento, che la partecipazione al Gfpossa minare il rapporto. 'Mia moglie è molto ...Eva Grimaldial GF Vip6 , la reazione della moglie Eva Grimaldi passerà le festività ... Gossip Delia Duran fa un'accusa choc a Alex Belli durante la lite al GFm[...] Delia Duran ha lanciato ...Al Grande Fratello Vip prosegue la controversa love story tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo giorni di riflessioni che avevano portato l'imprenditore napoletano ad annunciare ...Eva Grimaldi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. A dare l'annuncio è stato Alfonso Signorini che, dopo aver squalificato Alex Belli per aver violato le ...