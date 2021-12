GF Vip | Delia sul letto smascherata dell’amante?

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo il duro scontro avvenuto ieri in puntata, che ha visto coinvolti, Alex e Soleil, sono uscite novità riguardo il flirt della Duran. Cosa avrà rivelato Carlo? Come la prenderà Alex Belli? La soap opera tra Alex Belli econtinua anche fuori dalla Casa del grande Fratello Vip. Se i più credevano che, dopo l’uscita del Belli dalla casa più spiata d’Italia, la telenovela fosse conclusa si sbagliavano. Infatti la tortuosa storia tra Alex e la compagnaè destinata a continuare, e porterà con se altri rumors e gossip. Lo stesso Signorini si è detto di voler chiarire al meglio la questione, nella puntata di Venerdì. Ieri sera Alex Belli è stato espulso dalla Casa del Grande Fratello Vip a perché ha deciso di uscire con la moglie, abbandonando Soleil in salotto “disperata”. Il pubblico ha addirittura accusato la modella ...

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, Alex Belli è stato squalificato dal gioco . Il comportamento dell'attore, che ha infranto le regole del reality show per riabbracciareDuran , ha destabilizzato Soleil Sorge che, durante ...Colpo inaspettato per Alex Belli dopo il GF: l'audio della moglieDuran Ma la pessima sorpresa per Alex Belli non sarebbe finita qui, così come l'affaire che, secondo alcuni, avrebbe ormai ...Soleil Sorge è convinta che Alex Belli e Delia Duran vorrebbero entrambi fare “una cosa a tre” con lei. Ne ha parlato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ con la coinquilina Jessica Selassié. Quest’ul ...Raga, dobbiamo dircelo chiaramente (cit), questo Grande Fratello Vip, che è obiettivamente un successo di ascolti ... noi così col triangolo Alex, Delia Duran e Soleil Sorge e, non me ne vogliano le ...