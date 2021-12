Gf Vip 6, ventisettesima puntata: eliminata Maria Monsè, Alex Belli squalificato, Soleil Sorge in lacrime dopo la sua uscita (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è appena conclusa la ventisettesima puntata del Gf Vip 6, il reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Al centro della puntata di questa sera sono state le decisioni dei Vipponi, che – dopo aver saputo che la finale del reality sarà il prossimo 14 marzo – hanno dovuto scegliere se abbandonare il gioco oppure rimanere nella Casa. Ma non solo: Alex Belli ha avuto la possibilità di confrontarsi definitivamente con la moglie Delia Duran e decidere così se tornare a casa con lei e lasciare così Soleil, dopo il loro accesso confronto di questo pomeriggio, oppure continuare il gioco. Spazio anche al riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è appena conclusa ladel Gf Vip 6, il reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Al centro delladi questa sera sono state le decisioni dei Vipponi, che –aver saputo che la finale del reality sarà il prossimo 14 marzo – hanno dovuto scegliere se abbandonare il gioco oppure rimanere nella Casa. Ma non solo:ha avuto la possibilità di confrontarsi definitivamente con la moglie Delia Duran e decidere così se tornare a casa con lei e lasciare cosìil loro accesso confronto di questo pomeriggio, oppure continuare il gioco. Spazio anche al riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ...

