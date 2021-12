GF Vip 6, una puntata salterà la messa in onda: le motivazioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una puntata del GF Vip 6 salterà: ecco perchè Mediaset ha deciso di eliminare un appuntamento dal calendario dell’amato reality show. Dopo la diretta carica di emozioni del 13 dicembre, adesso tutta l’attenzione degli spettatori del GF Vip 6 è proiettata verso i nuovi ingressi nella casa. Il conduttore Alfonso Signorini ne ha annunciati tre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unadel GF Vip 6: ecco perchè Mediaset ha deciso di eliminare un appuntamento dal calendario dell’amato reality show. Dopo la diretta carica di emozioni del 13 dicembre, adesso tutta l’attenzione degli spettatori del GF Vip 6 è proiettata verso i nuovi ingressi nella casa. Il conduttore Alfonso Signorini ne ha annunciati tre L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

dj_sandrolock : RT @aleoricchio: 'Non mi sono mai piaciuti gli ex calciatori ex allenatori o tifosi vip che danno giudizi da fuori perché quello che succed… - NicoBobo2 : RT @AzimutAdriana: 'Ha fatto il lavoro sporco, Alex Belli, per tre mesi si è caricato sulle spalle l'odio di una nazione (quella che guarda… - MattRini96 : RT @aleoricchio: 'Non mi sono mai piaciuti gli ex calciatori ex allenatori o tifosi vip che danno giudizi da fuori perché quello che succed… - TizianoMuliere7 : RT @aleoricchio: 'Non mi sono mai piaciuti gli ex calciatori ex allenatori o tifosi vip che danno giudizi da fuori perché quello che succed… - aleoricchio : 'Non mi sono mai piaciuti gli ex calciatori ex allenatori o tifosi vip che danno giudizi da fuori perché quello che… -