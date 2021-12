Gf Vip 6, primo risveglio senza Alex Belli per Soleil Sorge che svela come mai si sente delusa da lui (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri sera Alex Belli ha dovuto abbandonare la Casa perché non ha rispettato il distanziamento da sua moglie Delia Duran, entrata per avere l’ennesimo confronto con lui. Alex aveva comunque deciso di abbandonare il Gf Vip per seguire la sua dolce metà e i rapporti tra lui e Soleil Sorge si sono inevitabilmente incrinati alla luce di questo suo atteggiamento. Questa mattina Soleil è apparsa triste e demoralizzata dopo la serata di ieri e, al suo risveglio, ha voluto appartarsi per piangere in solitaria e riflettere su quanto accaduto. QUI per vedere il video. Durante la giornata, con le sue compagne ha avuto modo di riprendere l’argomento: Io di base ero affezionata per l’amicizia e il rapporto che avevamo. Non ho mai ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri seraha dovuto abbandonare la Casa perché non ha rispettato il distanziamento da sua moglie Delia Duran, entrata per avere l’ennesimo confronto con lui.aveva comunque deciso di abbandonare il Gf Vip per seguire la sua dolce metà e i rapporti tra lui esi sono inevitabilmente incrinati alla luce di questo suo atteggiamento. Questa mattinaè apparsa triste e demoralizzata dopo la serata di ieri e, al suo, ha voluto appartarsi per piangere in solitaria e riflettere su quanto accaduto. QUI per vedere il video. Durante la giornata, con le sue compagne ha avuto modo di riprendere l’argomento: Io di base ero affezionata per l’amicizia e il rapporto che avevamo. Non ho mai ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, primo risveglio senza Alex Belli per Soleil Sorge che svela come mai si sente delusa da lui L’influencer… - SaCe86 : RT @EndemolShineIT: Nuovo record di ascolti ieri sera per @GrandeFratello Vip: 3.694.000 spettatori e 23.5% di share con picchi del 41.02%… - robertopontillo : RT @EndemolShineIT: Nuovo record di ascolti ieri sera per @GrandeFratello Vip: 3.694.000 spettatori e 23.5% di share con picchi del 41.02%… - EndemolShineIT : Nuovo record di ascolti ieri sera per @GrandeFratello Vip: 3.694.000 spettatori e 23.5% di share con picchi del 41… - VivoloAndrea : #GFVip2021 è strano constatare come i Vip che del primo vero Grande Fratello del compianto Taricone criticavano per… -