GF Vip 6, gli inquilini infuriati per la mancata squalifica di Soleil: “Ce ne andiamo” (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stata un’altra puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello Vip andata in onda il 13 dicembre 2021. Tra i tanti temi trattati, ce n’era uno che i telespettatori aspettavano ma che non è arrivato. Stiamo parlando della presunta bestemmia di Soleil Sorgè, argomento che è passato letteralmente in sordina. Signorini non ha fatto nessun riferimento al fatto neanche per un secondo e la puntata è proseguita normalmente. I telespettatori sono rimasti increduli, così come gli inquilini che hanno protestato dopo la diretta. GF Vip, Delia elude il microfono ma si sente tutto: “Ci hai sco*ato, basta**o! La modella venezuelana ha bisbigliato delle cose all'orecchio del marito sperando non si sentissero, ma non è stato così Grande Fratello Vip 6: ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stata un’altra puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello Vip andata in onda il 13 dicembre 2021. Tra i tanti temi trattati, ce n’era uno che i telespettatori aspettavano ma che non è arrivato. Stiamo parlando della presunta bestemmia diSorgè, argomento che è passato letteralmente in sordina. Signorini non ha fatto nessun riferimento al fatto neanche per un secondo e la puntata è proseguita normalmente. I telespettatori sono rimasti increduli, così come gliche hanno protestato dopo la diretta. GF Vip, Delia elude il microfono ma si sente tutto: “Ci hai sco*ato, basta**o! La modella venezuelana ha bisbigliato delle cose all'orecchio del marito sperando non si sentissero, ma non è stato così Grande Fratello Vip 6: ...

