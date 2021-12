GF Vip 6 | Delia Duran accusa Alex | “Hai trom*ato sotto le coperte”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri sera il pubblico del Grande Fratello Vip ha assistito all’ennesimo scontro traBelli. In queste ore, però, sul web ha cominciato a girare una frase che incastra l’attore di Centovetrine, che è stato smascherato proprio dalla moglie. Ieri sera è andata in onda una delle puntate più scoppiettanti di sempre del Grande Fratello Vip. Al centro dell’attenzione, oltre ai vipponi che hanno deciso di lasciare la casa e non continuare il loro percorso fino a marzo, c’è stato come sempreBelli, che di recente ha dato vita ad un vero e proprio triangolo amoroso con(sua moglie) e Soleil Sorge. Nella diretta del 13 dicembre, però, la storia sembra essere arrivata ad una conclusione e, infatti, la soubrette venezuelana è entrata nella Casa e si è ripresa ...

