Gf Vip 2021, la famiglia di Alex non risponde alle sue telefonate: lui parla con l’ idraulico (Di martedì 14 dicembre 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto la possibilità di chiamare la propria famiglia per discutere della possibilità di rimanere in gioco fino a Marzo 2022. Anche Alex Belli ha telefonato ai suoi cari, ma senza ricevere risposta. A confidarlo ai compagni è proprio l’ attore che ha esclamato: “Ho chiamato cinque numeri e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’idraulico“. Pare che la famiglia di Belli sia delusa dal suo percorso nel reality, riuscirà il protagonista della sesta edizione ad avere un confronto con loro? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, Alex Belli dice addio al reality: squalifica o ritiro? L’attore si è reso protagonista di un durissimo sfogo nelle ultime ore e per questo potrebbe essere punito ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 dicembre 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto la possibilità di chiamare la propriaper discutere della possibilità di rimanere in gioco fino a Marzo 2022. AncheBelli ha telefonato ai suoi cari, ma senza ricevere risposta. A confidarlo ai compagni è proprio l’ attore che ha esclamato: “Ho chiamato cinque numeri e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’“. Pare che ladi Belli sia delusa dal suo percorso nel reality, riuscirà il protagonista della sesta edizione ad avere un confronto con loro? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6,Belli dice addio al reality: squalifica o ritiro? L’attore si è reso protagonista di un durissimo sfogo nelle ultime ore e per questo potrebbe essere punito ...

Advertising

hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 14, 2021 at 08:31AM - infoitcultura : Eliminato Gf Vip 2021 ieri sera, squalificato e ritirato: chi è uscito dal Grande Fratello il 13 dicembre. Squalifi… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Francesca Cipriani lascia la casa del #gfvip per problemi di salute - FeedelissimoCom : Grande Fratello Vip 2021, streaming gratis e diretta tv Canale 5? Dove vedere puntata lunedì 13 dicembre… - infoitcultura : Chi lascia il Grande Fratello Vip 2021 e chi resta?/ Manuel, Katia e Lulù continuano -