Genoa-Salernitana, Coppa Italia: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 14 dicembre 2021) Terminano gli infrasettimanali delle coppe europee e torna la Coppa Italia con i sedicesimi di finale. Genoa-Salernitana è una gara che vede due squadre in grande difficoltà in campionato. Il Genoa non vince in campionato da ben 14 gare e nemmeno il cambio in panchina con l’arrivo di Sheva sembra aver dato la scossa giusta. La Salernitana non vince da 7, ma convince pochissimo in entrambe le fasi: 6 gol segnati nelle ultime 10, 6 partite senza segnare, 21 gol subìti ed una situazione dirigenziale precaria. Ad entrambe, la Coppa Italia potrebbe servire per ritrovare alcune certezze smarrite e puntare ad un buon piazzamento tra le migliori 16 d’Italia, provando poi a tentare l’impresa contro il Milan, che verrà affrontata dalla vincente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Terminano gli infrasettimanali delle coppe europee e torna lacon i sedicesimi di finale.è una gara che vede due squadre in grande difficoltà in campionato. Ilnon vince in campionato da ben 14 gare e nemmeno il cambio in panchina con l’arrivo di Sheva sembra aver dato la scossa giusta. Lanon vince da 7, ma convince pochissimo in entrambe le fasi: 6 gol segnati nelle ultime 10, 6 partite senza segnare, 21 gol subìti ed una situazione dirigenziale precaria. Ad entrambe, lapotrebbe servire per ritrovare alcune certezze smarrite e puntare ad un buon piazzamento tra le migliori 16 d’, provando poi a tentare l’impresa contro il Milan, che verrà affrontata dalla vincente ...

