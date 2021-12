«Genitori, non lasciate che i vostri figli tifino Bayern: non impareranno che la vita è dura» (Di martedì 14 dicembre 2021) Quando la Juventus faceva ancora la Juventus, e dominava il campionato italiano nella noia anche sul Napolista il milanista Michele Fusco scrisse una ironica lettera d’intenti ai Genitori: non lasciate che i vostri bambini diventino juventini. La Die Welt ha scritto un pezzo simile per il Bayern Monaco, la prima volta nel lontano 2014. E visto che ora il Bayern continua a fare il Bayern l’hanno tirato fuori dal cassetto, a scopo educativo: mamme e papà, “non lasciate che i vostri figli diventino tifosi del Bayern”. Una lettera in forma di divertente appello, visto che ora si avvicina il momento della letterina di Babbo Natale, non cedete alla richiesta: “Se i vostri figli vogliono una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Quando la Juventus faceva ancora la Juventus, e dominava il campionato italiano nella noia anche sul Napolista il milanista Michele Fusco scrisse una ironica lettera d’intenti ai: nonche ibambini diventino juventini. La Die Welt ha scritto un pezzo simile per ilMonaco, la prima volta nel lontano 2014. E visto che ora ilcontinua a fare ill’hanno tirato fuori dal cassetto, a scopo educativo: mamme e papà, “nonche idiventino tifosi del”. Una lettera in forma di divertente appello, visto che ora si avvicina il momento della letterina di Babbo Natale, non cedete alla richiesta: “Se ivogliono una ...

