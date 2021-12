Gender gap e ambiente, due lotte per lo stesso cambiamento (Di martedì 14 dicembre 2021) Il legame tra sostenibilità ambientale e questione di genere non è semplicemente stretto, ma ha una base comune: il fallimento di un sistema economico, produttivo, sociale, che si basa su una idea di mondo maschile. Lo crede, e lo afferma con forza, Linda Laura Sabbadini, Chair Women20, gruppo di lavoro nato nel 2014 a latere del G20 e che negli anni ha continuato a elaborare proposte, di presidenza in presidenza, così come nell’anno della presidenza italiana. Un momento di sintesi tra proposte ed esperienza si è tenuto questa mattina nel corso dell’evento “Environmental sustainability challenges from a Gender perspective”, in cui si sono confrontate esperte, attiviste e istituzioni. Si parte da una presa di coscienza, allora, sottolineata da Elvira Marasco, delegata del W20 e responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali di AIDDA (Associazione Imprenditrici ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Il legame tra sostenibilità ambientale e questione di genere non è semplicemente stretto, ma ha una base comune: il fallimento di un sistema economico, produttivo, sociale, che si basa su una idea di mondo maschile. Lo crede, e lo afferma con forza, Linda Laura Sabbadini, Chair Women20, gruppo di lavoro nato nel 2014 a latere del G20 e che negli anni ha continuato a elaborare proposte, di presidenza in presidenza, così come nell’anno della presidenza italiana. Un momento di sintesi tra proposte ed esperienza si è tenuto questa mattina nel corso dell’evento “Environmental sustainability challenges from aperspective”, in cui si sono confrontate esperte, attiviste e istituzioni. Si parte da una presa di coscienza, allora, sottolineata da Elvira Marasco, delegata del W20 e responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali di AIDDA (Associazione Imprenditrici ...

