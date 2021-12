Gazzetta: allarme Covid, il Napoli ha chiesto ai giocatori di evitare locali affollati (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli allarme Covid. Colpito dagli infortuni, il Napoli teme che qualche leggerezza dei suoi calciatori possa aumentare la lista degli indisponibili visto l’imperversare della variante Omicron del Covid (che, va detto, da noi non è diffusa come nel Regno Unito dove sta funestando la Premier con partite rinviate). Scrive la Gazzetta: il Napoli ha deciso di mandare un messaggio ai suoi calciatori. Il club azzurro ha caldeggiato di evitare locali affollati e uscite (premiazioni o altro) perche? il Covid e? in agguato e in questo delicato momento la squadra di Luciano Spalletti non puo? permettersi di perdere alcun elemento, viste le ristrettezze. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021). Colpito dagli infortuni, ilteme che qualche leggerezza dei suoi calciatori possa aumentare la lista degli indisponibili visto l’imperversare della variante Omicron del(che, va detto, da noi non è diffusa come nel Regno Unito dove sta funestando la Premier con partite rinviate). Scrive la: ilha deciso di mandare un messaggio ai suoi calciatori. Il club azzurro ha caldeggiato die uscite (premiazioni o altro) perche? ile? in agguato e in questo delicato momento la squadra di Luciano Spalletti non puo? permettersi di perdere alcun elemento, viste le ristrettezze. L'articolo ilsta.

Advertising

ETGazzetta : Allarme Covid allo United: ha troppi positivi, a rischio la gara col Brentford - OdeonZ__ : Spalletti: 'Purtroppo va tutto al contrario'. Ma per Zielinski rientra l'allarme - sportli26181512 : La Gazzetta sul centrocampo del Milan: 'Bennacer e Bakayoko flop, a Pioli restano Kessie-Tonali': 'Milan, allarme m… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'Purtroppo va tutto al contrario'. Ma per Zielinski rientra l'allarme #Napoli - sportli26181512 : Spalletti: 'Purtroppo va tutto al contrario'. Ma per Zielinski rientra l'allarme: Spalletti: 'Purtroppo va tutto al… -